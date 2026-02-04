Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcudan silahlı soygun sırasında dükkandaki izinli bir polis memurunun ayağından yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:29 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:29
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcudan silahlı soygun sırasında dükkandaki izinli bir polis memurunun ayağından yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Narlıkuyu Mahallesi'nde önceki gün bir kuyumcuya soygun amacıyla giren, yüzleri maskeli ve silahlı soyguncuların, bir miktar altını alıp bu sırada dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından silahla vurmalarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i Asayiş Şube Müdürlüğü, yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden H.A, M.A, İ.D. ve A.A. çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı gasp ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı, E.Ç. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Karaköprü ilçesinde yüzleri maskeli ve silahlı kişiler tarafından bir kuyumcuda soygun gerçekleştirilmiş, bu sırada dükkanda bulunan izinli bir polis memuru ayağından yaralanmıştı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, şüpheliler M.A, E.A, İ.D, E.Ç, H.A. ve A.A'nın yakalandığını, şahıslar hakkında "nitelikli yağma ve silahlı kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığını belirtmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

