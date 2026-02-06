Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:30 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.


        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 6 Şubat 2023’te hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 6 Şubat depremlerinde yaşanan acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybeden 53 bin vatandaş için rahmet diledi.

        Depremzedelerle yapılan görüşmelerde acının hala derinden hissedildiğini aktaran Şıldak, 6 Şubat depremlerinin ülke ve dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu belirtti.

        Depremlerde Şanlıurfa'da 180 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 binanın yıkıldığını anımsatan Şıldak, şöyle konuştu:

        "20 binanın yıkılmış olması can kaybımızın yüksek olmamasına neden oldu ve buna şükrediyoruz ama sonrasındaki süreçte hasarlı bina sayımız yüksek çıktı. Ağır ve orta hasar almış binaların yıkımı yapılması gerektiği için 9 bin 700 binanın yıkımını gerçekleştirdik bu 3 yıl içerisinde. Yıkamadığımız 67 binamız kaldı bazı vatandaşlarımızı daha da mağdur etmemek için bir miktar sabrediyoruz ama onları da yıkacağız. Tamamını yıktık diyebiliriz. Buna mukabil TOKİ konutları olarak şehrimizin hemen hemen her ilçemizde konutların yapımı tamamlanıyor. Büyük miktarı teslim edildi."

        Vali Şıldak, yaşanan felaketin, birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyle dönüştüğünü ifade ederek bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ise kurumunda görev yapan personelden oluşan 280 kişilik Milli Eğitim Bakanlığı AKUT ekibinin kurulduğunu, ekiplerin her türlü afete karşı eğitimli ve göreve hazır olduğunu belirtti.

        Daha sonra Dergah Camisi'ne geçen Vali Şıldak, burada 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı, yapılan dualara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
        Bakan Tekin, Şanlıurfa'da (2)
        Bakan Tekin, Şanlıurfa'da (2)
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 37 şüpheliye işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 37 şüpheliye işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Bakan Tekin: "Depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında devam eden yatırıml...
        Bakan Tekin: "Depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında devam eden yatırıml...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da konuştu: