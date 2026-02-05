Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 37 şüpheliye işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 730 paket sigara, 69 kilogram nargile tütünü, 27 litre alkol, 135 kilogram çay ve 2 cep telefonu ele geçirildi, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 730 paket sigara, 69 kilogram nargile tütünü, 27 litre alkol, 135 kilogram çay ve 2 cep telefonu ele geçirildi, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 730 paket sigara, 69 kilogram nargile tütünü, 27 litre alkol, 135 kilogram çay ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Ekiplerce 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.