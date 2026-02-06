Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah" bulundurduğu tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 7 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve bu silahlara ait 373 mermi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
