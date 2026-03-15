        Şanlıurfa, Romanyalı öğrencileri ağırladı

        Romanya'dan Erasmus Programı kapsamında Şanlıurfa'ya gelen öğrenciler kentte misafir edildi.

        Giriş: 15.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Karaköprü ilçesinde bulunan İsmail Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus programı kapsamında Romanya'dan öğretmenleriyle gelen öğrenci grubunu ağırladı.

        Program kapsamında misafir okulun eğitim sisteminin tanıtıldığı öğrencilere, mesleki eğitim alanları hakkında bilgi verildi.

        Konuk öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.

        Misafir ekip, kentin tarihi ve turistik öneme sahip mekanlarının başında gelen Balıklıgöl Yerleşkesi, Göbeklitepe, Karahantepe ve Halfeti'yi de gezdi.

        İsmail Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Hamiyet Solgun, Erasmus programlarının öğrenciler için önemli bir kültür köprüsü oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu program sayesinde öğrenciler yalnızca akademik bilgi edinmiyor aynı zamanda farklı kültürleri tanıma, dostluklar kurma ve dünyaya daha geniş bir pencereden bakma fırsatı buluyor. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini Romanyalı misafirlerimize tanıtmak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Bu tür uluslararası projeler okulumuzun vizyonunu güçlendirirken öğrencilerimizin de ufkunu genişletmektedir. Misafir öğrencilerimizle Türkiye Romanya Kardeşlik Parkı'na fidan dikimi yaparak işbirliğimizi perçinledik. Katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz."

        Romanyalı öğrenciler ise kentte ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

