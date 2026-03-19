        Şanlıurfa'da tenisin yaygınlaşması için 20 yıldır raket sallıyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da tenisin yaygınlaşması için 20 yıldır çaba gösteren Tenis İl Temsilcisi Faysal Uyar, 1200 lisanslı sporcunun yetişmesine ön ayak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Beden Eğitim Öğretmenliği mezunu olan 47 yaşındaki Uyar, kentte tenisin yaygınlaşması için kısıtlı imkanlarla sporcu yetiştirmeye başladı.

        Kort yetersizliğine rağmen yüzlerce gencin hayatına raketle dokunmayı başaran Uyar, spor salonunda öğrencilerini şampiyonalara hazırlıyor.

        Şanlıurfa Tenis İl Temsilcisi Faysal Uyar, AA muhabirine, kentte tenisin yayılması ve sevilmesi için mücadele ettiğini söyledi.

        Tenise başladığı dönem sporcu bulmakta zorlandığını, gelinen aşamada çok büyük mesafe katettiklerini dile getiren Uyar, "Şimdiye kadar 1200 lisanslı sporcu yetiştirdim. Milli takıma, Türkiye şampiyonasına hazırladığımız sporcularımız oldu. Şu an aktif olarak 100 lisanslı sporcumuz var. Kısıtlı imkanlardan dolayı ancak bu kadar kişiyle antrenman yapabiliyoruz." diye konuştu.

        Yetiştirdiği sporcuların bazılarının hobi amaçlı tenise devam ettiğini, bazılarının tenis sayesinde lise ve üniversitelere yüzde yüz burslu yerleştiğini ifade eden Uyar, birçok sporcusunun ise tenis antrenörü olarak çalışıp parasını kazandığını belirtti.

        Uyar, farklı kategorilerde sporcularının dereceler elde ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Takım halinde 4 yıl üst üste Doğu Ligi şampiyonu olduk. Okullar arasında bizim öğrencilerimiz Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye beşincisi olan öğrencimiz oldu. Tenis çok zor bir spor. Haftanın 6 günü antrenman yapmamız gerekiyor. Teknik, taktik, kondisyon her türlü şey içerdiği için rakiplerimiz de çok zor. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, burada her şehirde 50-60 tane kort var. Her belediye parkının içinde kortlar var. Buranın da maalesef bu dezavantajı var. Umarım daha çok tesis yapılır. Daha çok sporcu yetiştiririz."

        Valiliğin başlattığı Şanlıurfa'da Sporun Geliştirilmesi Projesi kapsamında ilçelerde de yetenek taramalarını yaptıklarını aktaran Uyar, tenisi kentin her noktasına ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

        Sporculardan Süheyla Subaşı da 16 yıl önce Faysal Uyar öncülüğünde tenisle tanıştığını aktardı.

        Uyar'ın destekleriyle antrenörlüğe kadar yükseldiğini anlatan Subaşı, "Faysal hocam yıllardır bize emek verdi. Turnuvalara kendi arabasıyla bizi götürdü. Teniste Türkiye ikinciliğim var. Sporculuktan antrenörlüğe geçtim." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 88 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 88 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi meml...
        Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi meml...
        Şanlıurfa'da TIR'ı kaçıran şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da TIR'ı kaçıran şüpheli yakalandı
        Kar maskeli iki kişinin silahlı saldırısında öldü
        Kar maskeli iki kişinin silahlı saldırısında öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü