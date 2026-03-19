Şanlıurfa'da tenisin yaygınlaşması için 20 yıldır raket sallıyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da tenisin yaygınlaşması için 20 yıldır çaba gösteren Tenis İl Temsilcisi Faysal Uyar, 1200 lisanslı sporcunun yetişmesine ön ayak oldu.



Beden Eğitim Öğretmenliği mezunu olan 47 yaşındaki Uyar, kentte tenisin yaygınlaşması için kısıtlı imkanlarla sporcu yetiştirmeye başladı.



Kort yetersizliğine rağmen yüzlerce gencin hayatına raketle dokunmayı başaran Uyar, spor salonunda öğrencilerini şampiyonalara hazırlıyor.



Şanlıurfa Tenis İl Temsilcisi Faysal Uyar, AA muhabirine, kentte tenisin yayılması ve sevilmesi için mücadele ettiğini söyledi.



Tenise başladığı dönem sporcu bulmakta zorlandığını, gelinen aşamada çok büyük mesafe katettiklerini dile getiren Uyar, "Şimdiye kadar 1200 lisanslı sporcu yetiştirdim. Milli takıma, Türkiye şampiyonasına hazırladığımız sporcularımız oldu. Şu an aktif olarak 100 lisanslı sporcumuz var. Kısıtlı imkanlardan dolayı ancak bu kadar kişiyle antrenman yapabiliyoruz." diye konuştu.



Yetiştirdiği sporcuların bazılarının hobi amaçlı tenise devam ettiğini, bazılarının tenis sayesinde lise ve üniversitelere yüzde yüz burslu yerleştiğini ifade eden Uyar, birçok sporcusunun ise tenis antrenörü olarak çalışıp parasını kazandığını belirtti.



Uyar, farklı kategorilerde sporcularının dereceler elde ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Takım halinde 4 yıl üst üste Doğu Ligi şampiyonu olduk. Okullar arasında bizim öğrencilerimiz Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye beşincisi olan öğrencimiz oldu. Tenis çok zor bir spor. Haftanın 6 günü antrenman yapmamız gerekiyor. Teknik, taktik, kondisyon her türlü şey içerdiği için rakiplerimiz de çok zor. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, burada her şehirde 50-60 tane kort var. Her belediye parkının içinde kortlar var. Buranın da maalesef bu dezavantajı var. Umarım daha çok tesis yapılır. Daha çok sporcu yetiştiririz."



Valiliğin başlattığı Şanlıurfa'da Sporun Geliştirilmesi Projesi kapsamında ilçelerde de yetenek taramalarını yaptıklarını aktaran Uyar, tenisi kentin her noktasına ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.



Sporculardan Süheyla Subaşı da 16 yıl önce Faysal Uyar öncülüğünde tenisle tanıştığını aktardı.



Uyar'ın destekleriyle antrenörlüğe kadar yükseldiğini anlatan Subaşı, "Faysal hocam yıllardır bize emek verdi. Turnuvalara kendi arabasıyla bizi götürdü. Teniste Türkiye ikinciliğim var. Sporculuktan antrenörlüğe geçtim." şeklinde konuştu.

