Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 29 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, kaçak 5 bin 100 paket sigara, 15 telefon, 7 kilogram çay ile 11 çeşitli malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

