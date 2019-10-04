Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi gerçekleştiriliyor ABD ile Türkiye Suriye’nin kuzeyinde üçüncü ortak kara devriyesine başladı

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Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesine başladı.

ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği Güvenli Bölge için üçüncü kara devriyesi gerçekleşiyor. ABD'ye ait zırhlı araçlar, Suriye’nin iç kesimlerinden sınır hattına geldi. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden gelen Türk zırhlıları da sınıra geldi. Bir süre bekleyen zırhlılar sabah saat 08.20'de devriye görevine başladı. Devriye görevi Telabyad ile Resulayn arasında gerçekleştiriliyor.

ŞANLIURFA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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