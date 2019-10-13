Telabyad gümrük kapısı ele geçirildi

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Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Telabyad'da, Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu ve Türk askerleri, Suriye'nin Telabyad kentinde yürüttüğü operasyonda Türkiye sınırında bulunan ve Akçakale'ye açılan Telabyad gümrük kapısını ele geçirdi. Sınırdaki köylerden sonra gümrük kapısının da ele geçirilmesi, sınırın Suriye ve Türkiye tarafındaki bölge halkını sevince boğdu. Suriye tarafında büyük sevinç yaşayan bölge halkı havaya ateş açarak, gümrük kapısını ele geçirmenin sevincini yaşadılar. Gümrük kapısındaki PKK/PYD paçavrası da indirilerek, Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı dikiliyor.

ŞANLIURFA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

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