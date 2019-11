Siverek’te 10 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluştu.

81 il ve ilçelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında SiverekDiyarbakır karayolunun 5. kilometresinde protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun katılımıyla 10 bin fidan dikildi.

Ağaç dikimi öncesinde yapılan törende konuşan Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, yurdun dört bir köşesinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını dile getirerek şunları kaydetti:

“Malumunuz sanayi arttıkça çevre sorunları da fazlalaşıyor. Yaşam alanları ve doğal hayat gittikçe kirleniyor. Burada yapacağımız çalışma ağaç dikme çalışması olarak değil bütün bir ekosistemin korunmasına katkı sağlayacak olan bir çalışma olarak değerlendirilmeli. Bu topraklar bizim yarınlarımıza borçlu olduğumuz topraklardır. Bu nedenle geleceğimizi düşünmek için geleceğimize nefes vermek için bugün alanlardayız. Bütün Siverek halkının burada olmasından çok büyük bir mutluluk duydum. Ayrıca bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bundan sonra her yıl 11 Kasım’da daha da fazla ağaç dikerek güzel yurdumuzu yemyeşil bir coğrafyaya çevireceğiz. Bu süreçte bize destek veren Orman Genel Müdürlüğü personelimize, Belediye Başkanımız Şeyhmus Aydın’a, Başkan Yardımcımız Hasan İzol’a, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada 10 bin ağaç toplamda ise 40 bin ağaç dikeceğiz. Sadece dikmek önemli değil, bu ağaçlar hepimize emanettir. Sık sık buraları ziyaret edeceğiz ve bu ağaçların sürdürülebilir bir şekilde geleceğe miras kalmasını sağlayacağız."

Yapılan konuşmalar sonrasında ağaç dikimine geçildi. Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ve diğer protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte ağaç dikerek can suyu verdi. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte 10 bin fidan toprakla buluştu.

Ağaç dikimine öğrencileriyle birlikte katılan Mehmet Gire, ”Biz buraya Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün Türkiye geneli 11 milyon ağaç dikimi kampanyasına öğrencilerimizle birlikte katıldık, artık bizim ve öğrencilerimizin de birer fidanı var ve çok mutluyuz” diye konuştu

12. sınıf öğrencisi Vildan Öğüt de, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirilen 11 milyon ağaç dikimi kampanyasına bizde katıldık, ağaç dikmek çok keyifli ve güzel bir duygu. Bizim de artık bir dikili ağacımız var” ifadelerini kulandı

