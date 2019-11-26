Resulayn'da patlama; yaralılar var

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylanpınar'daki sınır kapısı önüne gelen ambulanslar ise sınıra getirilen yaralıları ilçedeki hastaneye götürdü.





ŞANLIURFA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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