Siverek'te alt yapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Siverek ilçesindeki alt yapı ihtiyacını karşılamak için kanalizasyon hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent merkezinin yanı sıra merkez ilçeler ve mevcut 10 ilçe ile kırsal mahallelerde, içme suyu, kanalizasyon hat döşeme, kanalizasyon bakımonarım hizmetlerine devam ediyor. İlçede yaklaşık 4 bin 100 metrelik kanalizasyon hat döşemesi için kış mevsiminin hava koşullarına rağmen hat döşeme işini devam ettiren ekipler, bölgede ikamet eden vatandaşlara daha sağlıklı ve kalıcı bir kanalizasyon altyapısı temin edebilmek için çalışmaları gerçekleştiriyor.

ŞANLIURFA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:56

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