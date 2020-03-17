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Şanlıurfa’da İl Hıfzısıhha Kurulu kararları açıklandı İl Hıfzısıhha Vali Erin başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı

İHA

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınına karşı bakanlıklar tarafından alınan tedbir kararlarının Valiliklere gönderilmesi üzerine, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.

Şanlıurfa’da İl Hıfzısıhha Kurulu kararları açıklandı İl Hıfzısıhha Vali Erin başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınına karşı bakanlıklar tarafından alınan tedbir kararlarının Valiliklere gönderilmesi üzerine, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.
Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar, ilgili kurum, kuruluşlara ve kamuoyuna duyuruldu.
Bilgilendirmeye ağırlık verilecek
Alınan kararlarda, salgın riskine karşılık vatandaşları bilinçlendirme faaliyetleri, gıda sektörü denetimleri, toplu taşıma, umuma açık yerler ve ticari faaliyetin icra edilmeye devam edildiği alanlarda uygulanacak tedbirleri içeren kararlarda belediye başkanlıkları tarafından vatandaşların ortak kullandıkları kamuya ait alanlar uygun aralıklarla dezenfekte edilecek. Valilik, büyükşehir belediye başkanlığı ile sağlık müdürlüğü tarafından konu hakkında hazırlanan afişlerin kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından halkın sıklıkla bulunduğu AVM ve benzeri toplu yaşam alanlarında gösterilecek. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla konu ile ilgili olarak hazırlanacak afiş, broşür gibi görsellerin belediyeye ait toplu taşıma araçları ile billbordlarda gösterimlerinin sağlanacak. Gıda sektöründe çalışanların hijyen koşullarına azami özen gösterecek. Maske ve eldiven kullanılmasına ve para alışverişi yapanların gıda ile teması önlenecek. Lavaboların temizliğinde öncelikle kireç sökücü sonrasında ise çamaşır suyu kullanılacak. Kullanılan bardaklar hijyen kurallarına göre temizlenecek. Lokantalarda masaların arasındaki mesafelerin asgari 2 metre olacak.
Denetimler artacak
İl Sağlık Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan ekipler yapmış olduğu denetimleri en üst düzeye çıkaracak. Odalar konu ile ilgili üyelerini bilgilendirecek ve gerekli takibi yapacak. Taşımalı eğitimde görevli servislerin Milli Eğitim Müdürlüğünce, diğer tüm servislerin ise bağlı bulunduğu oda ve şirketler tarafından dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacak ve takibi sağlanacak. Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerleri yeterince havalandırılacak. Kullanılan araç ve gereçler dezenfektanlarla uygun aralıklarla dezenfekte edilecek. Çalışanların hijyen kurallarına uyması noktasında OSB Müdürlüğünce gerekli önlemler alınacak.
Bazı iş yerlerinin faaliyetleri durduruldu
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren, vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, çalgılı, müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, AVM ve lokanta içindekiler dahil, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24.00 itibariyle durdurulacak.
Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları ve eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetler, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç 16.03.2020 pazartesi saat 24.00 itibariyle geçici olarak ertelenecek. .
Taziyeevleri kapanıyor
Vatandaşların toplu olarak bir arada bulunduğu “Taziye Evi” faaliyetlerinin 16.03.2020 pazartesi saat 24.00 itibariyle durdurulmasına, taziye evlerinde bulunan ortak kullanılan havluların kaldırılmasına, taziye evlerindeki halıların kaldırılarak ilgili belediyeler tarafından temizliğinin ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına, taziye evleri faaliyete geçtikten sonra yemek ve çay ikramlarının sonlandırılmasına, mırra ve kahve ikramının tek kullanımlık bardaklarda yapılmasına, camilerde ortak kullanılan tespihlerin kaldırılmasına karar verildi.
Mahkum ve gözaltındakilerin sağlığı düşünüldü
Jandarma ve emniyet birimlerinde bulunan nezarethanelerde hijyen tedbirlerinin alınması, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına, şüpheli ve hükümlülerin yakalanmalarından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edilmesine kadar geçen sürede nezarethanelerin ve nezarethanelerde ortak kullanılan eşyaların temizliğine ve dezenfeksiyonuna hassasiyet gösterilmesine, şüpheli ve hükümlülerde kullanılacak kelepçelerin kişiye özel ve hijyenik vasıfta bulunmasına özen gösterilmesine, şüpheli, tutuklu ve hükümlülerin adalet saraylarına veya cezaevlerine snakillerinde kullanılacak araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine, bu süreç dahilinde görevli kolluk personelinin kişisel temizliğine dikkat etmelerinin sağlanmasına, büyükşehir belediyesince toplu taşıma araçlarının, sefer sırasında pencere camlarının açık tutularak havalandırılmasına, dolmuş, otobüs gibi şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, bu araçların yüzeyleri ve bu araçlarda yer alan her türlü araç gereç ve eşyanın temizliği, araçların kullanımda olmadığı dönemde günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile yapılmasına, yüzeylerin su ve deterjan ile yıkanması veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesine, diğer her türlü eşya, araç ve gereçlerin özellikle eller ile sık temas edilen yüzeylerinin temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesine, dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı ve sonrasında yarım saat yani kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılacak.
Gümrük kapılarında önlem arttırılacak
Toplu taşıma araçlarındaki görevli personelin virüs konusunda bilgilendirilmesinin sağlanmasına, havalimanı, Akçakale Gümrük Kapısı, Ceylanpınar Sınır Geçiş Noktasında üst ve kimlik taramasında görevli kişilerin görevleri sırasında tıbbi maske, eldiven, kullan at, yüz göz koruyucu, gözlük, siperlik gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullanmasının sağlanacak. Görevlinin iç mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde kullanılan ekipman çıkartılarak uygun şekilde evsel atık kutusuna atılması, ayrıca maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmesi, kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde sağlanacak. Kullanılan malzemeler çıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmayacak. İş mahallinde aktif mesaiye dönülürken yeni kişisel koruyucu ekipman kullanılacak ve kişilerin dinlenme alanlarında el antiseptiği bulunduracak.
Havalimanının dezenfeksiyonun Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından, Akçakale Gümrük Kapısı ve Ceylanpınar Sınır Geçiş Noktasındaki alanın dezenfeksiyonunun ise Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Bölge Amirliğince sağlanacak. Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Bölge Amirliği tarafından dezenfeksiyon havuzu kurulmasına ve giriş yapan araçların dezenfeksiyon havuzundan geçirilecek. Eyyübiye bölgesinde halkın şikayetine konu olan katı atık düzenli depolama sahasında meydana gelen koku ve bertaraf ile ilgili hususlarda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce gerekli incelemelerin yapılarak hazırlanacak rapor çerçevesinde Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına, Hıfzıssıhha Kurullarında alınan kararlar çerçevesinde yapılan faaliyetlerin haftalık olarak değerlendirilmesi için Vali Yardımcısı Başkanlığında bir ekip oluşturulmasına karar verildi.

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