Mazot yüklü tanker alev aldı

"Bu gidiş gidiş değil"

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alan mazot yüklü tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, ŞanlıurfaBirecik kara yolunda meydana geldi. Ali Durgun idaresindeki 63 KC 972 plakalı mazot yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracından duman yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası araçta büyük hasar oluştu.

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