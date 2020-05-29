Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)

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<br>MAHALLE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ<br>Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası bölgede jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma, kavganın meydana geldiği Konakyeri Mahallesi'ni girişçıkışlara kapattı. Polis ise yaralıların bulunduğu hastane ve çevresini ablukaya aldı. Jandarmanın kavgaya karışanların yakalaması için çalışması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-29 19:38:21<br>

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