Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 8, Eyyübiye'de 4, Viranşehir'de 25, Ceylanpınar'da 5, Halfeti'de 2, Suruç'ta 4 ve Akçakale ilçesinde bir ev karantinaya alındı.

Kentteki 56 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

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