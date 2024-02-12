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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:59 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:59
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.E.F. yönetimindeki plakasız motosiklet Salih Özcan Bulvarı'nda F.B. idaresindeki 5 YD 497 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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