Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
M.E.F. yönetimindeki plakasız motosiklet Salih Özcan Bulvarı'nda F.B. idaresindeki 5 YD 497 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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