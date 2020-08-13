Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu/ Yeniden



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu, Abdulaziz Bakış (23) ile kardeşleri Sara Bakış (10) ve Zeynep Bakış (8) boğuldu.

Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan kazada, Abdulaziz Bakış (23) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi ile dalgıç polisler sevk edildi.

Plakası öğrenilemeyen otomobil, halat ve iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Suda yapılan aramada ise sürücü Abdulaziz Bakış ile beraberindeki kardeşleri Sara ve Zeynep Bakış'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ağabey ile kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-08-13 14:24:07



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