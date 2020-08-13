Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje

İHA

Şanlıurfa'da sokakta çalışan 60 çocuğun hayatını değiştirecek projenin başlatılması için gerekli olan koordinasyon protokolü imzalandı.

Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje

Şanlıurfa’da sokakta çalışan 60 çocuğun hayatını değiştirecek projenin başlatılması için gerekli olan koordinasyon protokolü imzalandı.
Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliğinin ortaklaşa yürüteceği “Sokakta Çalışan Çocukların Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Entegre Edilmesi Projesi” için koordinasyon protokolü imzalandı. Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin huzurunda, Valilik toplantı salonunda imzalanan protokol, proje kapsamında sokakta çalışan çocukların güçlendirilmesi ve sosyal hayata entegre edilmesiyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin sağlanması, Şanlıurfa ilinde her türlü ihmal ve istismara açık olan sokakta çalışan çocukların tespitinin yapılması, çocuklar hakkında hanelerinde sosyal inceleme yapılması, sosyal inceleme sonrasında çocukların ve ailelerin sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ailelerin ve çocukların sorunlarının çözüme kavuşturulması, çocukların her türlü sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklerden yararlandırılması, çocuklara ve ailelerine gerekli psikososyal destek verilmesi ile sokakta çalıştığı sürece çocukların yaşadıkları travmaların bertaraf edilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında Şanlıurfa Balıklıgöl Platosu çevresinde ikamet eden, Şanlıurfa merkezinde çalışan, eğitim çağında olan 60 çocuğun güçlendirilmesi ve sosyal hayata entegre edilmesi hedefleniyor.
Projede, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, ŞURKAV, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Eyyübiye Belediyesi, Türk Kızılayı ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliğinin görev ve sorumlulukları bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
HÜRÜ’de eczacı alım sınavı
YEREL HABERLER HÜRÜ’de eczacı alım sınavı
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da tedbir ve denetim toplantısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tedbir ve denetim toplantısı
3'üncü kattan düşen minik Huriye, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 3'üncü kattan düşen minik Huriye, yaşamını yitirdi
Kazada motosikletteki 2 kişinin havaya fırladığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kazada motosikletteki 2 kişinin havaya fırladığı ...
Akçakale'de gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Akçakale'de gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele ...
Haliliye’de yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Haliliye’de yol yapım çalışması
Karaköprü’de kış ayları öncesi bozuk yol onarımı
YEREL HABERLER Karaköprü’de kış ayları öncesi bozuk yol onarımı
Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Otomobille çarpışan motosikletlinin kalkıp yürümesi kamerada Şanlıurfa’da yaşanan kaza kamerada
YEREL HABERLER Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp ...
Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu/ Yeniden
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler ...
Gümrük muhafaza ekipleri 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi
YEREL HABERLER Gümrük muhafaza ekipleri 21 adet kaçak cep telefonu ...
Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş kayboldu (1)
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
Şanlıurfa’da feci olay Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş kayboldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da feci olay Sulama kanalına devrilen ...
Şanlıurfa’ Akçakale yolunda stabilize yol çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ Akçakale yolunda stabilize yol çalışması ...
Haliliye’de kaldırım işgali ve pazar denetimi
YEREL HABERLER Haliliye’de kaldırım işgali ve pazar denetimi
Siverek’te kaybolan meslekler için kurs açıldı Semerler kadınların elinde yeniden şekillenecek
YEREL HABERLER Siverek’te kaybolan meslekler için kurs ...
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
Karantina denetimine 105 ekip katıldı
YEREL HABERLER Karantina denetimine 105 ekip katıldı
Tercih yapacak adaylara rehberlik desteği
YEREL HABERLER Tercih yapacak adaylara rehberlik desteği
Siverek´te akraba aileler arasında kavga: 5 yaralı, 6 gözaltı
YEREL HABERLER Siverek´te akraba aileler arasında kavga: 5 yaralı, 6 ...
Şanlıurfa'da, 2 haftada 2 bin 200 ev, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, 2 haftada 2 bin 200 ev, karantinaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X