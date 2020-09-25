Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 28 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği yalanıyla dolandırdıkları iddia edilen 28 kişi yakalandı.
Şanlıurfa ve Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmasıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şanlıurfa, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya, Kırşehir, Batman ve Yalova'da eş zamanlı olarak 30 adrese düzenlenen baskında, 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, altın, para ve dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Aradıkları kişileri kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği yalanıyla korkutup dolandırdığı belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-09-25 12:43:28
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