Şanlıurfa’da 'beyaz altın' hasadı

Türkiye'nin toplam pamuk üretiminde önemli bir paya sahip olan Şanlıurfa'da, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı.

Türkiye'de üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 50’sinin karşılandığı Şanlıurfa'da, beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, GAP Eylem Planı ile sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak pamuk üretiminde de önemli bir artış yaşandı. Bu kapsamda sağladığı avantajlarla Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta yeni hasat dönemi başladı. Çiftçi Mustafa Budak, işçilerin elle topladığı pamuğun veriminin bu yıl iyi olduğunu belirterek henüz belirlenmeyen pamuğun fiyatının ise yüksek olmasını beklediklerini aktardı.

Haliliye ilçe kırsalında 15 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Budak, “2020 yılının hasadına başlandı. Allah’a şükürler olsun verimler bu yıl iyidir. Fiyatlar henüz belli değil, inşallah fiyatlar da iyi olur. Başladık Allah’ın izniyle inşallah iyi olacak. İşçiler elle toplama işlemini yapıyor. Bu pamuğu erken ektiğimiz için hasadına da erken başladı. Bu yıl hastalık olmadığı için verim de iyi oldu” dedi.

Pamuk hasadını yapan tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya geldiklerini, güneşin altında günlük 50 lira yevmiye çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Ekim alanı her yıl genişleyen pamuk; lifiyle, tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla bölgede stratejik ürünlerin başında geliyor.

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