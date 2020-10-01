Kelebek hastası Abdullatif için ailesi yardım istiyor



Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde oturan Suriyeli Abav ailesinin 3 yaşındaki çocukları Abdullatif, kelebek hastalığı (lupus) ile mücadele ediyor. Küçük Abdullatif´in babası İbrahim El Abav (40), maddi durumunun iyi olmadığını belirterek oğlunun kullandığı bez için hayırseverlerden yardım istedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen Abav çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Abdullatif Abav, 3 yıl önce Akçakale Devlet Hastanesi'nde halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen lupus hastalığı ile dünyaya geldi. Minik Abdullatif, yaklaşık 10 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Küçük çocuğun bakımı zor ve masraflı olan hastalığı ile boğuşan ailesi hayırseverlerden yardım bekliyor.

'SADECE BEZ İÇİN YARDIM BEKLİYORUM'

Fabrikalarda mevsimlik olarak çalıştığını söyleyen İbrahim El Abav, oğlunun çektiği acılar nedeni ile uyuyamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben sezonluk olarak çırçır fabrikalarında 3 ay çalışıyorum. Abdullatif 3 yaşında, ondan başka 5 çocuğum daha var. Masraflarına yetişemiyorum, oğlumun her gün kullanması gereken steril biz bez var, tanesi 250 lira ve günde 3 adet kullanması gerekiyor. Rapor almak istedim bu bezleri ücretsiz alalım diye ama olmadı. Bazı yardım kuruluşları çocuğumun odasını yenilediler. Sıvıyla besleniyor, yardımseverlerden sadece bez için yardım bekliyorum."DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Akçakale Hadi KURT

2020-10-01 11:35:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.