Koronayı yenen 24 itfaiyeci immün plazma bağışında bulundu

Şanlıurfa’da korona virüsü yenen 24 itfaiyeci, immün plazma bağışında bulundu.

Şanlıurfa’da korona virüsü yenen 24 itfaiye eri, Türk Kızılayı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğünün ortaklaşa organize ettiği alanda immün plazma bağışında bulundu.

İmmün plazma bağışı yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü İsmail Çiçek, “Bugün büyükşehir belediye başkanlığımızın başlatmış olduğu plazma kan bağışı kampanyasına katılım sağladık. İtfaiye haftası nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Toplam 24 personelimiz korona virüse yakalanmıştı. Bu nedenle 28 gün geçiren arkadaşlarımızı buraya getirerek plazma kan bağışı kampanyasına bağışta bulunduk. Bütün vatandaşlarımızı özellikle Covid19 olan vatandaşlarımızı buraya, kan bağışı kampanyasına davet ediyoruz” diye konuştu.

Sıraya giren itfaiye erleri, yapılan işlem ve doldurdukları evrakların ardından Türk Kızılayı Şanlıurfa Şubesi aracılığıyla immün plazma bağışında bulundu.

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