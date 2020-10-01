Şanlıurfa´da uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, 16 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda satışa hazır paketler şeklinde 95 kilo esrar, 4 kilo metamfetamin ve 300 gram eroin ele geçirilen operasyonda yakalanan 16 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-01 18:14:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.