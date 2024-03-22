Bakan Yumaklı, Şanlıurfa'da
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa ziyaretinde GAP Havalimanı’nda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve kent protokolü tarafından karşılandı. Temasları kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valiliği’ne geçen Bakan Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Şıldak'tan kente ilişkin bilgiler aldı. Bakan Yumaklı daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti.
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