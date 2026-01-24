Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Pınarbaşı Mahallesi'nde bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yerinde bulunan 2 kişi vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
