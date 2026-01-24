Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:00
        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Pınarbaşı Mahallesi'nde bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda iş yerinde bulunan 2 kişi vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

