        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 24.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:26
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak'ta 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Doğal gaz ekiplerince yapılan kontrollerde, gaz sızıntısının kombi bacasının yerinden sökülmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

