Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi

        Şanlıurfa'da iki gün etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Balıklıgöl yerleşkesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da iki gün etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Balıklıgöl yerleşkesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

        Kentte iki gün önce başlayan ve dün sabah yoğunlaşan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini düşürdü.

        Beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturan tarihi Balıkgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa Kalesi, Kızılkoyun Nekropolü, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Arkeoloji Müzesinin çevresi dron ile görüntülendi.

        Vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Beyazla tarihin buluşması eşsiz manzara oluşturdu Harran'da kar manzarası h...
        Beyazla tarihin buluşması eşsiz manzara oluşturdu Harran'da kar manzarası h...
        Şanlıurfa'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıld...
        Şanlıurfa'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıld...
        Siverek'te facianın eşiğinden dönüldü: 13 kişi doğalgazdan zehirlendi
        Siverek'te facianın eşiğinden dönüldü: 13 kişi doğalgazdan zehirlendi
        Şanlıurfa'da kar yağışı
        Şanlıurfa'da kar yağışı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı t...
        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı t...