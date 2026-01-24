Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da BİGEP ile 23 bin 500 öğrenci yeniden okula döndü

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda devamsızlık yapan veya hiç okula gitmeyen 23 bin 500 öğrencinin yeniden eğitim öğretimle buluşturulduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da BİGEP ile 23 bin 500 öğrenci yeniden okula döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda devamsızlık yapan veya hiç okula gitmeyen 23 bin 500 öğrencinin yeniden eğitim öğretimle buluşturulduğunu belirtti.

        Vali Şıldak, gazetecilere, Şanlıurfa'nın 700 bin öğrenci sayısıyla ülkede ilk sıralarda yer aldığını belirterek, bundan dolayı eğitime büyük bir önem verdiklerini ve sorunları çözmek için çaba harcadıklarını söyledi.

        Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında eğitimdeki zayıf yönleri güçlendirmeye, eksiklikleri gidermeye, temel sorun olarak gördükleri hususları tespit ederek bunları kalıcı şekilde çözmeye özen gösterdiklerini ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde özellikle devamsızlık konusunun üzerinde durduk. 50 bine yakın ilkokul ve ortaokuldaki öğrencimizin okula gitmediğini tespit ettik. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sayının azaltılması için öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve kaymakamlarımızla 23 bin 500 öğrencimizi tekrar öğretmenleriyle buluşturduk. Bir kısmı yabancı uyruklu olmak üzere 7 bine yakın öğrencimizin ise ilimizden ayrılmış olduğunu belirleyerek bunları kayıttan düşürdük. 2. dönem yaklaşık 19 bin öğrencimizin tekrar okula kavuşturulması ve bu sürecin tamamlanmasını hedefliyoruz. Bunun için 222 sayılı Kanun'daki bazı yaptırımları velilerimize bir kez daha hatırlatarak kanundaki işlem süreçlerini başlatacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, bu konuda tavizsiz ilerlemek istiyoruz."

        Mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak üzere farklı kentlere gitmesinden kaynaklı çocuklarının bir süre eğitim ortamlarından uzak kaldığını dile getiren Vali Şıldak, şöyle devam etti:


        "Gittikleri illerde onları takip edip okullara kaydedilmesini sağlasak da bu konuda bazı çocuklarımız çok verimli bir çalışma ortamına kavuşamıyor. İlimizden giden öğrencilerimizin dönüşlerini takip ederek, onların tekrar kayıtlarını gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim yılının başında 20 bin çocuğumuzun gitmiş olduğunu tespit etmiştik. Bunlardan yaklaşık 18 bin öğrencimiz kendi okullarına döndü. Şimdi kayıplarını gidermek için telafi eğitimleri uyguluyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın destek üniteleri ve EBA programı var. İlimiz genelinde 12 bin çocuğumuz güçlendirilmiş eğitim modeliyle eksiklerini gideriyor. BİGEP ile eğitimdeki açıklarımızı kapatıyor ve standartlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülend...
        Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülend...
        Beyazla tarihin buluşması eşsiz manzara oluşturdu Harran'da kar manzarası h...
        Beyazla tarihin buluşması eşsiz manzara oluşturdu Harran'da kar manzarası h...
        Şanlıurfa'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıld...
        Şanlıurfa'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıld...
        Siverek'te facianın eşiğinden dönüldü: 13 kişi doğalgazdan zehirlendi
        Siverek'te facianın eşiğinden dönüldü: 13 kişi doğalgazdan zehirlendi
        Şanlıurfa'da kar yağışı
        Şanlıurfa'da kar yağışı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı