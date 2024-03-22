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        Şanlıurfa'da derede mahsur kalan 3 kadın kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, karşısına geçmeye çalıştıkları sırada taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:59 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:59
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        Şanlıurfa'da derede mahsur kalan 3 kadın kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, karşısına geçmeye çalıştıkları sırada taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor.

        Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde 4 kişi, bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi. Mahsur kalan 4 kişi, çevreden yardım istedi. Bölgedeki kişilerin yardım için geldikleri sırada 4 kişi taşkına kapıldı.

        Suya düşen Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı.

        13 yaşındaki Davut Kara (13) ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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