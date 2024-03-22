Şanlıurfa'da derede mahsur kalan 3 kadın kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu

13 yaşındaki Davut Kara (13) ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

Suya düşen Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı.

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