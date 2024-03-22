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        Bakan Yumaklı, Şanlıurfa'da (2)

        AKPARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ, ÇİFTÇİLERE TOHUM DAĞITTITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:45
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        Bakan Yumaklı, Şanlıurfa'da (2)
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        AKPARTİ İL BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ, ÇİFTÇİLERE TOHUM DAĞITTI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililerle görüşen Bakan Yumaklı, son 22 yılda kente 205,5 milyar liralık tarımsal yatırım ve destek verildiğini belirterek, "Süt üretiminde yüzde 229 artış oldu son 22 yılda. Arı kovanının sayısı 8 binden 206 bine çıktı, yani 26 kat arttı. Yine iç sulardaki balık üretimi 19 kat arttı. 5 barajımız 4 göletimiz ve 41 sulama tesisimiz var. 3,3 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Ayrıca bir HES yaptık. Şimdi Şanlıurfa'da yaklaşık 9,4 milyon dekarlık 9 ova da yine koruma altına alınmış oldu. 2024 yılı yatırım programındaki 55 milyar lira maliyetli 164 adet su ve sulama tesisini Şanlıurfa'mıza kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam 29 milyon lira kaynağı olan 5 yeni projemizi bitkisel üretimi geliştirmek üzere yine Şanlıurfa'ya ayırmış durumdayız. 2024 yılı yatırım programındaki 55 milyar lira maliyetli 164 su ve sulama tesisini Şanlıurfa'mıza kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam 29 milyon lira kaynağı olan 5 yeni projemizi bitkisel üretimi geliştirmek üzere yine Şanlıurfa'ya ayırmış durumdayız” dedi.

        ŞANLIURFA, ORMANCILIKTA İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL

        Şanlıurfa’nın ormancılıkta istenilen seviyede olmadığını anlatan Yumaklı, “Bunu daha da geliştirmek adına 2024 yılında yaklaşık 39 milyon liralık kaynak ayırdık. 2024’te bir bal ormanı, bir millet ormanı kurulup 166 bin fidanı dikmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye'nin öncü şehirlerinden olduğunu ve üreticilere gerekli desteği sağladıklarını da vurgulayarak, "Şanlıurfa'da beklenen bir konu pamuk üreticilerimize destek konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1,6 milyar liralık bir ödeme yapmış olacağız inşallah, hesaplara geçmiş olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        ÇİFTÇİLERE TOHUM DAĞITTI

        Bakan Yumaklı daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Burada toplanan çiftçilere tohum dağıtan Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

        “Türkiye'de yılda yaklaşık 1,3 milyon ton tohum üretilmektedir. Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretilmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ı sertifikalı tohumluk ki bu oranı arttırmak üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Şanlıurfa da önemli tohum üretim merkezlerimizden bir tanesi. Türkiye'de üretilen tohumlarının yüzde 9'u da Şanlıurfa'da üretilmektedir. Şanlıurfa tohum üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradadır."

        PARK GERGİNLİĞİ

        Tören alanında korumalar ile programa katılan bazı kişiler arasında araç parkı yüzünden gerginlik yaşandı. Gerginlik, diğer korumaların araya girmesiyle son buldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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