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        Ocak Partisi, Şanlıurfa'da AK Parti'ye destek verecek

        OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa, Erzurum, Diyarbakır ve Şırnak gibi illerde aday çıkarmadıklarını, AK Parti'nin belediye başkan adaylarına destek vereceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:05 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:10
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        Ocak Partisi, Şanlıurfa'da AK Parti'ye destek verecek
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        OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa, Erzurum, Diyarbakır ve Şırnak gibi illerde aday çıkarmadıklarını, AK Parti’nin belediye başkan adaylarına destek vereceklerini açıkladı.

        Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Partililerle iftar yemeğinde bir araya gelen Canpolat, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Canpolat, bazı siyasi partilerin seçimi kazanamayacaklarını bildikleri halde aday çıkardıklarını ve bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zayıflatmak için yapıldığını savundu. Ocak Partisi'nin Şanlıurfa, Erzurum, Diyarbakır ve Şırnak gibi illerde aday çıkarmadığını ve AK Parti'nin adaylarını destekleyeceğini belirten Canpolat, "Cumhur ve Millet İttifakı'nın bir neferi değiliz ve olmayacağız. Ülkemizin namahrem ellere teslim edilmemesi için 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın elini kaldırdığı belediye başkan adaylarını desteklemek için yurt genelinde çalışmalara başladık" dedi.

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