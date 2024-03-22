Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tohum dağıtım töreninde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'sinin bu topraklarda üretildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen tohum dağıtım programına katıldı.

Yumaklı, tarımsal üretimin arttırılması için tüm Türkiye'de devam eden tarımsal arazilerin etkin hale getirilmesi için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini aktardı.

Tarımda tohumun önemine işaret ederek, her şeyin tohumla başladığını dile getiren Yumaklı, Türkiye'nin tohumda kendine yeterliliğiyle ilgili bir kavram kargaşası oluşturulmaya çalıştığını ifade etti.

- Tohumculukta Şanlıurfa'nın önemi

Yumaklı, tohumculuk sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ve gıda arz güvenline ilişkin en önemli hususlardan biri olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Türkiye, tohumla alakalı dünyadaki ilk 10 ülkeden biridir. Türkiye'de yılda yaklaşık 1.3 milyon ton tohum üretilmektedir. Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretilmektedir. Yani her 100 kilogram tohumun yüzde 97'si bu topraklarda bu ülkede üretilmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40 sertifikalı tohumdur, ki bu oranı arttırmak üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Tohum firmalarımız AR-GE çalışmaları neticesinde ihracatla alakalı çok ciddi bir aşama kaydetmişlerdir ve bu dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç etmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ının TAGEM tescilli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa'da önemli tohum üretim merkezlerimizden bir tanesi. Türkiye'de üretilen tohumlarının yüzde 9'u da Şanlıurfa'da üretilmektedir. Şanlıurfa, tohum üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradadır."