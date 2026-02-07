Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 21:28 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:28
        Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

        Muhammed Nurullah K. (26) idaresindeki 27 SE 787 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu Ünsal Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

        Araçta bulunan Hasip K. (53) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile İbrahim Halil K. (12) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

