Su kenarında parçalanmış ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nin kenarında parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Fırat Nehri'nin kenarında parçalanmış bir ceset olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak savcıya haber verdi. Savcılık tarafından yapılan ilk incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu ve yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Cesedin üzerinden çıkan kimlik bilgilerinde şahsın Halfeti nüfusuna kayıtlı 1974 Almanya doğumlu Muzaffer Öztürk olduğu saptandı. Özellikle uyuşturucu ve silah ticaretinden toplam 9 adet suç dosyası olduğu öğrenilen şahsın yaklaşık 20 gün önce ortadan kaybolduğu ve ailesinin 5 Kasım'da kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Ölüm nedeni belirlenemeyen şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yabani hayvanlardan geri kalan kemik parçalarının detaylı inceleme yapılabilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği dile getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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