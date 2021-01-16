Şanlıurfa'da 5 emniyet personeli terfi etti

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 personel 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda başarılı işlere imza atan 2. Sınıf Emniyet Müdürlerinden İl Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Çatal ve Harun Kına, Birecik İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Bozova İlçe Emniyet Müdürü Erdinç Gündüz, Suruç İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile Harran İlçe Emniyet Müdürü Tarık Korucu, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Terfi alan 1. sınıf emniyet müdürleri, plaketlerini Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'tan aldı.

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