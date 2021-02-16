Beyazgül’den Şanlıurfaspor’u ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, son haftalarda 3'te 3 yaparak bir çıkış ivmesi yakalayan Şanlıurfaspor’u ziyaret etti. Ziyarette Başkan Beyazgül’e, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da eşlik etti.

Ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlar elde ederek kentte bir sevinç havasının oluşmasını sağlayan Şanlıurfaspor’u tesislerde ziyaret eden Başkan Beyazgül Kulüp Başkanı Emin Yetim, yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Kahramanmaraş karşısında 3 puanı 3 golle alan ve kente gelerek idmanlarına devam eden Şanlıurfaspor, teknik heyet ve futbolcular galibiyet serilerini bozmayacaklarını umut ettiler.

Ziyaret esnasında değerlendirmelerde bulunan Beyazgül, “Üst üste aldığınız galibiyetler için hepinize çok teşekkür ediyorum, hakikaten Şanlıurfa’ya verilebilecek en güzel hediyeydi. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanımızın ve yönetimimizin fedakârca çalışmalarını biliyorum. 3 maç üst üste galip geldiğimizde bunu görebiliyoruz, bizim potansiyelimiz, gücümüz diğer takımlar üzerinden galip gelecek kadar yeterli artık bu takım oturmuş ve bir ekip olmuş durumda, bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum. Allah gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın, inşallah her hafta bir galibiyet Urfa’mıza hediye etmeyi nasip etsin” dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de, “Bende futbolcularımızı tebrik ediyorum, Şanlıurfa çok kadim bir şehirdir, Şanlıurfa’yı dışarda tanıtan birçok eser vardır Göbeklitepe’si, Harran’ı, Şuayıpşehri ve Halfeti’si var ve birde Şanlıurfaspor’u var. Şanlıurfaspor, Urfa’yı en güzel şekilde Şanlıurfa’nın dışında Türkiye’de birçok yerde temsil ediyor. Şanlıurfaspor olarak siz bu konuda başarınızla hep önde olun Şanlıurfa’yı en güzel şekilde temsil edin bunun için çaba sarf ediyorsunuz ve gayret gösteriyorsunuz ve ben bu başarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, “Şanlıurfaspor hepimizin, Şanlıurfaspor Urfa’nın bir markası hali ile sizlerin başarılarınız ve galibiyetleriniz bize sevinç ve mutluluk getiriyor. Bizlerde kendi üzerimizde ilçe belediyeler olarak Haliliye Belediyesi olaraktan spor takımları arasında Voleybol’da Efeler Liginde mücadele ediyoruz, burada da futbol anlamında inşallah sizin de bir sonraki süreçte üst ligde mücadele etmenizi canı gönülden diliyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer de, “Bizlere destek verdiğiniz içi teşekkür ederiz, önemli bir süreçti sizden alacağımız destek Şanlıurfaspor’u istediği ve olması gereken yere elimizden geldiğince gayretle bir yerlerde bulunduracağız. Sizin desteğiniz bize çok büyük bir güç veriyor, Şanlıurfaspor Kulübünün en zor gününde buradasınız inşallah güzel günler sizlere nasip olur” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor Kaptanı Fevzi Özkan ise “Şanlıurfaspor’umuzun bu başarılı serüveninde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın payı çok büyük, bir Şanlıurfalı olarak, bir kaptan olarak Allah sizden razı olsun kulübümüzün önünü kesmedik, meşaleyi önce siz yaktınız bu meşaleyi de hep beraber yukarıya taşıyacağız. Yanımızda olduğunuz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.