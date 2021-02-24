Öğrenciler sınavlara millet kıraathanelerinde hazırlanıyor

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Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri kapsamında uzun süre öğrencilerin faydalanamadığı millet kıraathanelerinin tekrar açılmasıyla öğrencilerin yüzü güldü.

Korona virüs önlemleri kapsamında uzun süre kapalı olan millet kıraathaneleri geçtiğimiz günlerde tekrar açıldı. Açılan millet kıraathaneleri ile sınavlara hazırlanmak isteyen öğrencilerin yüzü tekrar güldü. Açıldıktan sonra tekrar öğrenci ve gençlerin hizmetine sunulan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler arkadaşları ile hem güzel vakit geçiriyor hem de sınavlara hazırlanma imkanı buluyor.

Sınavlara güzel bir ortamda hazırlanan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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