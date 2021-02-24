Şanlıurfa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı.



Kaza, ŞanlıurfaDiyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ER 269 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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