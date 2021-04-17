Rehberlik Sokağı geleneksel el sanatlarıyla renklendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 1522 Nisan Turizm Etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinin yanında kurduğu ‘Rehberlik Sokağında’ çeşitli aktiviteler düzenliyor.

Turizm Haftası münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği etkinliklerde geleneksel el sanatları ile turizm kenti Şanlıurfa’nın tarihi alanları sanata yansıtılarak vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşların ilgisini çeken etkinlikte kimi vatandaşlar bizzat bu el sanatlarını uzman öğreticiler ile birlikte deneyimleme fırsatı buldu.

Ebru, Çinicilik, Hüsni Hat, Tezhib, seramik gibi geleneksel el sanatlarının Şanlıurfa’ya özgü tarihi eserler ile süslenerek sergilenen etkinlikler 22 Nisan tarihine kadar devam edecek.

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