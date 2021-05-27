Gümrükte bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan araçta yapılan aramada bin 250 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan araçta arama yaptı. Yapılan aramada tampon, vites kutusu ve torpido içerisine gizlenmiş vaziyette bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan ekipler, sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten adli soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.