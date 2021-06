İstiklal Marşı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Haliliye Belediyesi tarafından 'İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100’üncü Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Haliliye Belediyesi ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İstiklal Marşının Kabulünün 100’üncü Yılı etkinlikleri kapsamında resim, öykü ve düzyazı kategorilerinde ilçe genelinde yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya toplam 757 öğrenci katılırken, alanında uzman eğitmenler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 3 kategoride 12 öğrenci dereceye girdi. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Canpolat, en iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğu mantığıyla çalıştıklarını söyledi. Canpolat, “Bu dönemde de her zaman olduğu gibi gerek okullardaki deneme sınavları, gerek kitapçık fasikül dağıtımları, gerek dershane hizmetimizle Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlama noktasında çocuklarımızın ufkunu, zihnini idrakini, anlama gücünü açmak adına ve yeni şeyler üretmek adına çalışıyoruz. Biz bu şekilde Anadolu toprağında doğmuş, büyümüş çocuklar olarak bizden sonra ki nesillere geleceğimizi teslim edeceğimiz gelecek nesillerimizi de bu yönden, hem ilmi hem dini hem de bilim anlamında yetiştirmek adına Haliliye Belediyesi olarak tüm icraatlarımızla yanlarındayız. Asli görevlerimizin yanında gerek sosyal belediyecilik, gerek bilimsel ve kültürel faaliyetlerimiz olsun bizimle birlikte ortak çalışan milli eğitim camiamız ki başta müdürlerimiz olmak üzere hocalarımızla ve öğrencilerimizle hareket etmeye devam ediyoruz. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla her türlü şekilde öğrencilerimizin gerek kırtasiye desteğinde, gerek okullarımızın mevzuat çerçevesi dahilinde eksiklerinin onarımlarının giderilmesi konusunda sürekli müdürlerimizle bu şekilde irtibat halindeyiz. Yazılı ve görsel kitaplarla fasiküller ile sınavlarla dershanelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Daha birçok geliştirdiğimiz ortak hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimizin olduğunu ifade etmek isterim” dedi.



Haliliye Belediyesi'nin eğitimin her alanında yanlarında olduklarının altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İstiklal Marşı gibi önemli bir konuda da yapılan etkinliğin anlamlı ve yerinde olduğunu vurgulayarak Canpolat’a teşekkür etti.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi. Yarışmada, düzyazı kategorisinde Hayat Çoban 1’inci, Emine Çakmak 2’nci, Nehir Nisa Karagöz 3’üncü, Rabia Kübra Kılıç ise 4’üncü oldu. Öykü kategorisinde Harun Çakmaklı 1’inci, Elif Çelik 2’nci, Ceren Arslan 3’üncü, Elanur Güneş ise 4’üncü oldu. Resim kategorisinde Adalet Bereket 1’inci, Çağan Özağaç 2’nci, Ecemsu Cabar 3’üncü ve Lian Cebin ise 4’üncü oldu. Yarışmanın birincilerine cumhuriyet altını, ikincilerine yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, dördüncülere ise 3 adet gram altın hediye edildi.



Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitime katkılarından ötürü Haliliye Belediyesine kandaki nabız ve oksijen değerlerini ölçebilen “Göbeklitepe” robotu hediye etti. Canpolat, gençlerin teknolojiyi anlamada çağa ayak uydurmalarının ve üretim yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.