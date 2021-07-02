HRÜ Müdek belgesini almaya hak kazandı

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son zamanlarda yapmış olduğu başarılı çalışmalarla, uluslararası geçerliliği olan Müdek belgesini almaya hak kazandı.

Mühendislik Fakültesi’nde “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” tarafından daha önce İnşaat Mühendisliği bölümüne verilen Müdek belgesi, tüm kriterleri yerine getiren Makine Mühendisliği Bölümüne de verildi.

İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden mezun öğrencilere verilecek EURACE Etiketli Sertifika ile alacakları diplomaları Uluslararası Eğitim denkliği/eşdeğerliği belgesi olan Müdek Belgesi, Amerika ve Avrupa ülkelerinde de geçerli olacak. Müdek akreditasyonu, mezunlar için uluslararası standartlara uygun bir eğitim almış oldukları konusunda bir güvence anlamına gelmekte ve Washington Accord (WA) akreditasyonu ABD ve tüm dünyada tanınırlığı sağlamaya yönelik bir uluslararası üst sözleşme yapısıdır.

Ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan MÜDEK, Mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmakta. Müdek değerlendirmeleri sonucunda verilen bu akreditasyon mezunların temel mühendislik alt yapısının yanı sıra, takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi gibi becerilere ve mühendislik uygulamalarının çevreye, güvenliğe etkileri ve etik uygulamalarla ilgili bilgiye sahip olmaları konusunda da bir güvence anlamı taşımakta. Müdek Akreditasyon bilgisi, Ösym tercih kılavuzunda yer almakta ve öğrenciler üniversite tercihlerinde bunu dikkate almaktadır.

Birçok kriteri yerine getirerek bu belgeye hak kazandıklarını belirten Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, “Fakülte olarak güçlü bir kadroya sahibiz. Akademik anlamda birçok başarıya imza atmamızın arkasında bu güçlü akademik kadro var. Fakültemiz bünyesinde İnşaat Mühendisliği bölümümüzden sonra Makine Mühendisliği Bölümümüz de akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. İnşallah ilerdeki süreçlerde yapacağımız çalışmalarla tüm bölümlerimiz akredite olmuş olacaktır. Bu çalışma ile öğrencilerimizin fakültemizde alacağı diploma, Amerika ve Avrupa ülkelerinde de geçerli olacak. Öğrencilerimiz istediği ülkede rahat bir şekilde çalışabilecektir. Bu çalışmalardan dolayı hocalarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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