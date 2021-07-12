Şanlıurfa’da üzerine beton blok devrilen işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da inşaat alanında kamyondan indirilen beton blokların kayması sonucu altında kalarak ağır yaralanan Yaşar C. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cumartesi günü Yeşildirek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kamyondan indirilen beton bloklardan birinin kayması sonucu, inşaat işçisi Yaşar C.’in üzerine devrildi. Beton bloklar altından ağır yaralanan Yaşar C., ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan işçi, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren İşçi Yaşar C.’in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.