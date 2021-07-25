Halfeti’de Kurban Bayramı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı 9 günlük bayram tatilinde ilçeye 27 bin araçla 100 bin turist giriş yaptı

Vatandaşlar 9 günlük bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik kenti Halfeti ilçesini tercih etti. İlçeye 27 bin araçla yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin gelmesi ile ziyaretçi rekoru kırıldı.



Şanlıurfa’nın tarihi ve turisttik kenti Halfeti’de bayram yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Halfeti ilçesinde geçirmeyi seçti. İlçeyi 9 günde otobüs, minibüs ve otomobillerden oluşan 27 bin araçla yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yoğun ziyaretçi akınıyla birlikte Kurban Bayramlarında son yılların en yüksek rakamına ulaşıldı. İlçeye giden yerli ve yabancı turistler, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görme imkanının yanı sıra tekne turlarına katılıp su üstündeki duba restoranlarda yemek yeme olanağı elde etti.

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