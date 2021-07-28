Manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir manavda yaşanan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayı, sabah saatlerinde SiverekViranşehir karayolu üzerinde bulunan Ramazan Kurt’a ait manavda yaşandı. 4 kişinin karıştığı tespit edilen hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sabaha karşı manava giren iki kişinin, para kasasından bir miktar parayı aldıkları net bir şekilde görülürken, hırsızların yoldan geçen araç ve vatandaşlardan tedirgin olduğu ve zaman zaman yere eğilerek gizlendikleri görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.