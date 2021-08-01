Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi Çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

Şanlıurfa’da 40 dereceyi bulan sıcaktan bunalan çocuklar su kanalında serinledi. Çocukların taştan örülen tehlikeli kanala atlama anları ise kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’da 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen vatandaşlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl’ü ziyaret etmeye devam ederken, sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için buldukları sulara girip yüzüyor. Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeli serinleme yöntemleri deniyor. Balıklıgöl platosundaki Hasan Paşa Camisi'nin bahçesinde toplanan onlarca çocuk, caminin bahçesinden geçen kanalda yüzdü. Taşla örülen kanala atlayan çocuklar, yaralanma ve boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Şanlıurfa sıcak olduğu için suda yüzdüklerini söyleyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kafa üstü suya atlamaya devam etti.

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