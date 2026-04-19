Şanlıurfa'da evinde uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde evinde uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.



Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 piyade tüfeği şarjörü, 8 tabanca şarjörü ve farklı ebatlarda 823 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

