Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı. Karaköprü, Birecik ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 41.5 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar, çarşaf kağıt ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

