Başkan Kuş çok amaçlı salonu inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hacıbayram Mahallesinde tamamlanma aşamasına gelen çok amaçlı salonda incelemelerde bulundu.

Yapım çalışmaları süren salonu beraberinde Belediye Meclis Üyesi Halil Müjde, Hacıbayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir, Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak ve vatandaşlarla birlikte inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Vatandaşların taleplerinden biri olan çok amaçlı salonun ikinci kat yapımını bitirme aşamasına getirdiklerini belirten Başkan Kuş, ilçe genelinde 50’ye çok amaçlı salonu vatandaşlarla birlikte ve belediye olarak yaptıklarını, birçok çok amaçlı salon da ise bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Bugün Hacıbayram ve Muradiye Mahalle Muhtarlarımız ile birlikte esnaf ve vatandaşlarımız gezdik. Onlar ile hasbihal edip taleplerini dinledik ve ekibimiz ile birlikte mahallemizde yürüttüğümüz ve yapacağımız çalışmaları inceledik. Gerek merkezde, gerekse kırsalda çok amaçlı salonlarımızın yapımına devam ediyoruz. Seçimden önce ve seçimden sonra mahalle muhtarımız ile mahallemizi gezerken büyük talebin çok amaçlı salon olduğunu belirttiler. Gerek merkezde gerekse kırsalda 50 ye yakın çok amaçlı salonumuzun yapımı devam ediyor. Büyük bir çoğunun çalışmaları ise son aşamaya geldi. Şuanda Hacıbayram Mahallemizde yapımı bitmek üzeri olan çok amaçlı salonumuzu gezdik. En yakın zaman içerisinde kalan eksiklikleri tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Halil Müjde ise emeği geçenlere teşekkür edip,” Hacıbayram Mahallesi yapılaşma anlamında çok sıkıntılı bir yer. Çok amaçlı salonumuzu tamamlama aşamasındayız. Başta başkanımız Mehmet Kuş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun “şeklinde konuştu.

Hacıbayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir ise, "Mahallemizin eksiklerini belediye başkanımıza ilettik. Bizim çok amaçlı salonumuz bitme aşamasında. Başkanımız her zaman yanımızda. Biz de kendisinin yanındayız. Mahallem adına kendisine teşekkür ederim” dedi.

Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak da Başkan Kuş’un halkla her zaman iç içe olduğunu belirterek, "Başkanımıza yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür ederiz. Her vatandaş ile birebir görüşüyor. Halk ile iç içe. Şuanda çok amaçlı taziye evindeyiz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.

